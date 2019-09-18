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Комитет Рады предлагает депутатам переименовать Переяслав-Хмельницкий

16:39, 18 сентября 2019
Общество
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Раньше предлагала переименовать город городская власть / фото phm.gov.ua

Комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует депутатам переименовать Переяслав-Хмельницкий на Переяслав.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь парламента Ольга Туний.

За решение проголосовали единогласно, отметила она.

Таким образом, нардепам предлагают вернуть городу историческое название.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года переименования города инициировала Переяслав-Хмельницкая городская рада. Тогда в Верховной Раде был зарегистрирован соответствующий проект постановления.

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Теги: #депутаты#переименование#Переяслав-Хмельницкийпогода в Киеве