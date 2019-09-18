Комитет Рады предлагает депутатам переименовать Переяслав-Хмельницкий
Комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует депутатам переименовать Переяслав-Хмельницкий на Переяслав.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь парламента Ольга Туний.
За решение проголосовали единогласно, отметила она.
Таким образом, нардепам предлагают вернуть городу историческое название.
Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года переименования города инициировала Переяслав-Хмельницкая городская рада. Тогда в Верховной Раде был зарегистрирован соответствующий проект постановления.