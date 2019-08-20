Скандальная писательница Ницой забыла декоммунизировать название собственного предприятия

Лариса Ницой является руководителем ЧАО "КИРОВОГРАДРЫБГОСП".

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой не сменила название предприятия "КИРОВОГРАДРЫБГОСП", руководителем которого является с 2011 года.

О написал в своей странице в Facebook общественный активист Святослав Литинский.

"Направил сегодня письмо в ЧАО "КИРОВОГРАДРЫБГОСП", руководителем которого с 2011 года является г-жа Лариса Ницой, относительно того, что с июля 2016 года в Украине нет города Кировоград, а Киров (в честь кого было названо Кировоград и предприятие) является советским деятелем и подпадает под декоммунизацию", - написал он.

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Также он документально подтвердил этот факт, а также отметил, что обратился к Ницой за комментарием относительно этой ситуации.

"Сердечно попросил госпожу Ларису (по ее комментариям - владелицу) принять меры по переименованию названия руководимого ею предприятия на такое, которое бы не пропагандировало коммунистический режим",- добавил активист.