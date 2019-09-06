В Киеве откроют три мемориальные доски в честь выдающихся украинских ученых

Мемориальные доски установят в честь физиолога растений и радиобиолога Дмитрия Гродзинского, хирурга Александра Возианова и агронома Генриха Коха.

Для чествования памяти выдающихся украинских ученых в Киеве установят три мемориальные доски.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА № 1582.

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Так, на фасаде здания Института физиологии растений и генетики Национальной академии наук Украины на ул. Васильковской, 31/17, обустроят мемориальную доску в честь выдающегося ученого, физиолога растений и радиобиолога, академика Национальной академии наук Украины, заслуженного деятеля науки и техники Украины Дмитрия Гродзинского.

В честь украинского ученого, медика, хирурга Александра Возианова мемориальная доска будет установлена на фасаде здания Института урологии Национальной академии медицинских наук Украины на ул. Владимира Винниченко, 9-А.

На фасаде здания Национальной научной сельскохозяйственной библиотеки Национальной академии наук Украины на ул. Героев Обороны, 10, появится мемориальная доска в честь украинского ученого-агронома Генриха Коха.

Как отмечается, расходы, связанные с изготовлением и установкой мемориальных досок, будут профинансированы за внебюджетные средства.

Ответственность за содержание и сохранность мемориальных досок несут учреждения, на фасаде которых они будут установлены.

Как сообщал УНИАН, в марте в Киеве рядом с посольством РФ открыли сквер имени Бориса Немцова.