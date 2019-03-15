В Киеве рядом с посольством РФ открыли сквер имени Бориса Немцова (фото)

В церемонии приняли участие мэр Киева и дочь убитого российского оппозиционера.

В Киеве рядом с посольством РФ в Украине открыли сквер имени Бориса Немцова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сквер и мемориальную доску на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта открыли мэр Киева Виталий Кличко и дочь убитого российского оппозиционного политика Жанна Немцова.

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По словам Жанны Немцовой, макет памятной доски разработали российские архитекторы.

"Пожалуй, главный вопрос, который многих интересует, почему именно в Киеве открывается мемориал в честь моего отца? Потому что он действительно был большим другом Украины. Самое главное, мне кажется, что его трагическая судьба тесно связана с теми событиями, которые происходили и происходят в Украине", - сказала дочь убитого политика.

В КГГА напомнили, что 15 ноября 2018 года Киеврада присвоила скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта имени Бориса Немцова.

Напомним, Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Заказчика убийства до сих пор не нашли. Убийство вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международной общественности к сложному положению российских оппозиционеров.

После гибели Немцова стало известно, что он работал над докладом о том, что на Донбассе на стороне террористов действуют российские войска.

Приговор обвиняемым в убийстве политика вынесли в июле 2017 года. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии.

Как сообщал УНИАН, в Конгрессе США призвали ввести санкции против причастных к убийству Немцова.