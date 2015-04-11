Оккупанты в Симферополе провели обыск в доме бывшего оператора крымскотатарского канала

В оккупированном Симферополе в доме видеооператора Амета Умерова утром 11 апреля был проведен обыск сотрудниками Центра по противодействию экстремизму.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщили друзья и коллеги Умерова.

По их словам, основанием для проведения обыска стали высказывания Амета в одной из социальных сетей на политическую тему, в которых он критиковал действия оккупантов Крыма.

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По информации друзей Умерова, обыск продолжался недолго. Сотрудники Центра «Э» изучили содержимое компьютера и проверили видеотехнику, но ничего забирать не стали.

В доме Умеров проживает с женой, малолетним ребенком и пожилыми родителями. На данный момент видеооператор находится в симферопольском Управлении по противодействию экстремизму.

Несколько лет назад Амет Умеров работал оператором телеканала ATR. Сейчас занимается съемкой свадеб.