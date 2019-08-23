В Украине могли продавать перевод «манифеста» стрелка из Крайстчерча: Новая Зеландия попросила Киев принять меры

Ранее активисты Bellingcat обнародовали расследование о том, как переводы манифеста Тарранта распространяют в Украине и России.

Посол Новой Зеландии Мэри Терстон обратилась к МИД Украины с просьбой принять меры, чтобы предупредить распространение перевода текста расистского «манифеста» Брентона Тарранта, который в марте устроил стрельбу в мечетях города Крайстчерч и убил десятки людей.

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Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на информацию Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о намерениях обратиться к украинской стороне относительно информации о том, что в Украине через мессенджеры якобы распространяют печатную версию 87-страничного манифеста Тарранта.

«Украинская сторона с озабоченностью воспринимает появление информации о распространении в Украине подобных материалов. Убеждены, в украинском обществе не должно быть места расизму, неонацизму и религиозной ненависти», — отметили в МИД.

В ведомстве также рассказали, что уже обратились к МВД и СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть факт распространения печатных переводов «манифеста».

14 августа активисты Bellingcat обнародовали расследование о том, как переводы манифеста Тарранта распространяют в Украине и России.

В частности, в Украине идеи террориста начал продвигать администратор одного из украиноязычных Telegram-каналов, который имел около тысячи подписчиков. Он нашел издателя, который согласился издать печатную версию манифеста, и опубликовал фото первого тиража. Печатные копии документа распространялись среди заинтересованных лиц по цене в 100 гривень.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в результате вооруженного нападения на две мечети во время пятничной молитвы в новозеландском городе Крайстчерч погибли 51 человек, не менее 39 получили ранения. Это нападение стало крупнейшим по количеству жертв в истории страны.

Ответственность за стрельбу взял на себя 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, который прибыл в Новую Зеландию для осуществления этого нападения.

Стрелок обнародовал свой «манифест» на более 80 страниц, где пытался объяснить мотивы нападения. Документ содержит расистские, анти-иммигрансткие и антимусульманские формулировки. В Новой Зеландии его распространение является незаконным.