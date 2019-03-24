В Новой Зеландии запретили террористический «манифест» стрелка, устроившего бойню в Крайстчерче

Так называемый манифест Брендона Тарранта занимает более 80 страниц текста и содержит анти-имигрантские и антимусульманские формулировки.

В Новой Зеландии распространение «манифеста», автором которого является подозреваемый в теракте в городе Крайстчерч Брентон Таррант, теперь является незаконным.

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Как сообщает CNN, новозеландское Управление классификации фильмов и литературы признало документ нежелательным.

Так называемый манифест Брендона Тарранта занимает более 80 страниц текста и содержит анти-имигрантские и антимусульманские формулировки. Глава ведомства Дэвид Шенкс также призвал граждан удалять копии документа из соцсетей, чтобы не содействовать губительным целям его автора.

Перед нападением Тарранта на мечети в городе Крайстчерче документ был опубликован в соцсетях, а также отправлен в офис премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, ночью 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro, трансляция преступления транслировалась в сеть. В теракте погибли 50 человек.