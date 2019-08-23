Спецоперация СБУ на Одесской таможне продолжается – 2:0 в пользу Баканова

Спецоперацией руководит начальник Отдела по борьбе с коррупцией в таможенных органах ГУ «К» СБУ Артем Капелюха.

На Одесской таможне продолжается спецоперация СБУ по проверке возможных нарушений законодательства группой компаний, связанных с бизнесменом Вадимом Альпериным и руководителем таможни Владимиром Передерием. Арестовано еще два контейнера с контрабандой.

Как сообщил на своей странице в Facebook журналист и таможенный эксперт Евгений Плинский, вчера, 22 августа 2019 года, в рамках спецоперации, сотрудники Отдела по борьбе с коррупцией в таможенных органах ГУ «К» Центрального аппарата СБУ арестовали 8 уже оформленных контейнеров с контрабандой. Получателем груза является запорожское ООО «АВИВАТРЕЙД».

Евгений Плинский сообщил с места событий, что несмотря на официальное письмо начальника СБУ Ивана Баканова руководителю Одесской таможни Владимиру Передерию о проведении проверки и совместного досмотра задержанных контейнеров, таможенники всячески препятствуют работе правоохранителей. Официальное разрешение на повторный досмотр оформленного груза с тканью таможня не выдает.

Более того, сегодня, 23 августа 2019 года, было оформлено еще два контейнера (таможенные декларации № 500090/2019/13925 и 500090/2019/13927), которые попали в оперативную ориентировку СБУ. Получателем груза также является ООО «АВИВАТРЕЙД».

После того, как контрабандисты при поддержке сотрудников Одесской таможни, попытались вывезти контейнеры без ведома офицеров СБУ с территории таможенного терминала, контрабандный груз был задержан.

Проверка продолжается. Спецоперацией руководит начальник Отдела по борьбе с коррупцией в таможенных органах ГУ «К» СБУ Артем Капелюха.

По данным Евгения Плинского, на должности и.о. начальника Одесской таможни Владимир Передерий создал для компаний своего друга Вадима Альперина VIP-условия. Контрабанда «Короля Одесской контрабанды» Альперина завозилась в Украину по двум, придуманным Передерием схемам: подмена таможенных образцов тканей для экспертизы с целью снизить ставки пошлины с 8% до 0% и манипуляции с весом упаковки груза с целью минимизации таможенных платежей.

С 15 августа текущего года Владимир Передерий потерял статус и.о. начальника Одесской таможни в связи с истечением срока. И сейчас в Киеве Максим Нефьодов решает его дальнейшую судьбу. Вердикт будет во вторник 27-го августа.