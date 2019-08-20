Кличко собрался снова баллотироваться в мэры Киева

По словам Киевского городского головы, он хочет завершить планы, которые реализуются.

Киевский городской голова Виталий Кличко будет баллотироваться снова на этот пост.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

По словам мэра, он хочет довести до конца планы, которые реализуются, и только это будет самой большой причиной баллотироваться в мэры Киева.

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"Я хочу построить в Гидропарке украинский Диснейленд, и уже наработано много вещей, и уже есть - не хочу много говорить - наработка, для того, чтобы стартовать с этим проектом. Я хочу построить мемориал Бабий Яр, над которым начали работать еще три года назад, и это очень важный не только киевский, не только украинский - это мировой проект", - сказал Кличко.

Также мэр добавил, что он хочет достроить Подольско-Воскресенский мост, который он обещал жителям Троещины, и к концу следующего года уже планируется открыть это автосообщение.

Как сообщал УНИАН, 24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой о представлении на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

"Согласно закону «О местных государственных администрациях», руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента", - отметил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что Кличко был назначен на должность председателя Киевской горгосадминистрации тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в июне 2014 года. "Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации", - подчеркнул Рябошапка.

14 августа пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук заявил, что действующий состав Кабинета министров не будет рассматривать вопрос согласования увольнения Кличко с должности председателя КГГА. Впоследствии в Офисе президента заявили, что этот вопрос будет рассматривать новое правительство.

Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя КГГА. Он подготовил обращение в Конституционный суд относительно совместительства должностей мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации.