Суд оштрафовал еще троих крымских татар, задержанных во время акции у Верховного суда в Москве

11 июля во время акции в поддержку незаконно осужденных фигурантов бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" под зданием Верховного суда в Москве задержали 46 человек.

Мещанский районный суд Москвы признал виновными еще троих крымских татар, которые были задержаны во время акции в поддержку незаконно осужденных фигурантов бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" под зданием Верховного суда в Москве, и назначил им штрафы по 15 тыс. рублей.

Как сообщает в Facebook общественное объединение "Крымская солидарность", виновными в совершении административного правонарушения по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации или пикетирования) признали: Ибриша Сейдаметова, Айдера Кадырова и Сейдамета Гафарова. Им назначили наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Отмечается, что первое заседание должно были начаться еще в 15.00, однако дело начали рассматривать с опозданием в четыре часа.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе.

В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Руслан Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в деятельности организации «Хизб ут-Тахрир», которая признана в России террористической.

24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил фигурантов бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир» Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Абильтарова, Меметова и Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на «политически мотивированный характер» уголовного дела.

11 июля 2019 года Верховный суд РФ сократил сроки заключения на три месяца.

В этот же день под зданием Верховного суда РФ были задержаны и погружены в автозаки 46 человек, которые приехали выразить свой протест в связи с незаконными арестами и поддержать фигурантов бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир". В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы о нарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации или пикетирования).

29 июля Таганский районный суд Москвы назначил 18 участникам акции наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.