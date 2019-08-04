С завтрашнего дня еще одна станция метро в Киеве прекращает продажу жетонов

Ранее приобретенные жетоны еще можно использовать на турникете.

Киевский метрополитен завтра прекращает продажу жетонов на станции "Днепр" Святошинско-Броварской линии.

Об этом пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщила на странице в Facebook.

"Вестибюль с современными средствами оплаты становится больше. Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция" Днепр ". Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако ранее купленные еще можно использовать на турникете", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе напомнили, что современные средства оплаты работают на станциях "Нивки" (выход к пожарной части), "Ипподром" (выход к Ипподрому), "Теремки" (выход к "Магеллану") и в вестибюле станции "Позняки" (выход к ТРЦ "Пирамида").

Как сообщал УНИАН, полностью жетоны для оплаты проезда в столичном метрополитене постепенно выведут из пользования до 30 октября 2019 года.

С 31 октября Киев переходит на е-билет.

Приобрести его можно на станциях метрополитена «Крещатик», «Театральная», «Майдан незалежности», «Академгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец» и «Почайна», в Личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot в Телеграмм и Facebook или KyivMetroBot в Телеграмм и Facebook.

Пополнить е-билет можно будет с помощью мобильных приложений «Приват 24», «Сбер 24/7» или в терминалах самообслуживания КП «ГИВЦ», «ПриватБанка», «Ощадбанка» и на портале EasyPay.

Удобной заменой жетонов и разовых билетов станут также билеты с QR-кодами, единые для всех видов транспорта. Их можно будет приобрести в боксах самообслуживания и кассах киевского метрополитена.

Контроллеры будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета.

Тарифы на поездки (транспортная карта Kiev Smart Card): 1-9 поездок - 8 грн за билет; 10-19 поездок - 7,70 грн; 20-29 поездок - 7,40 грн; 30-39 поездок - 7,10 грн; 40-49 поездок - 6,80 грн; 50 поездок - 6,50 грн.