Буш с нетерпением ждет встречи с Медведевым

“Я еще не встречался с президентом Медведевым, – сказал Президент США Джордж Буш в интервью журнала “Главред”, которое будет опубликовано 31 марта. – Как-то видел его один раз, но не говорил с ним как президент с президентом, конечно. И он даже еще не президент. Мне остается только с нетерпением ожидать встречи с ним. Я планирую побывать в России. Президент Путин направил мне приглашение посетить Сочи, чтобы обсудить стратегическое соглашение, ключевой частью которого должна быть противоракетная оборона. Конди Райс и Боб Гейтс (госсекретарь и министр обороны США. – Авт.) провели хорошие встречи в Москве с президентом и своими коллегами по поводу этого очень важного вопроса – и, я надеюсь, мы сможем продвинуть наш диалог, и в какой-то момент прийти к согласию по таким важным вопросам. В частности и по вопросу нераспространения ядерного оружия. Я знаю, мы достигли согласия по Ирану: это значит, что Тегеран не должен иметь возможности развивать свою программу. Я поддержал российские усилия убедить Иран, что им ненужно изучать, как обогащать уран, поскольку президент Путин выразил желание обеспечить их гражданскую атомную станцию этим материалом.

Есть, конечно, сфера, где мы продолжаем дискуссии. Когда я поздравил президента Медведева с избранием, то напомнил ему, что некоторые из его комментариев о прозрачности и верховенстве права – я не могу, конечно, воспроизвести с точностью все, что он говорил, – звучали довольно прогрессивно. Я сказал ему, что мы очень внимательно слушали эту речь. Я оценил ее и с нетерпением жду, когда смогу поработать с ним, чтобы помочь достичь поставленных целей.

Также хотел бы отметить, что другие страны должны надеяться на то, что Соединенные Штаты будут иметь хорошие отношения с Россией. Это очень важно, чтобы мы имели такие отношения, ведь мы можем находить общие интересы.

С другой стороны, есть вопросы, в которых я выражал свое несогласие с президентом Путиным. Это вопросы, связанные с развитием демократии. И моя стратегия заключается в том, чтобы поддерживать отношения таким образом, чтобы он также прислушивался к моим мыслям. Когда говорят, что у Буша хорошие взаимоотношения из Путиным – на это есть причина. Но чтобы быть кем-то услышанным, то нужно быть открытым для этого, а это тяжело, если постоянно выносить на публику все наши недоразумения. Я решил этого не делать.

Так или иначе, я оптимистично смотрю на вещи. И думаю, что многие люди в Европе вздохнут с облегчением, если мы придем к согласию в вопросе противоракетной обороны. Надеюсь, мы сможем это сделать. Одна из вещей, которая поможет в этом, – это доказать российской стороне, что такая система не направлена против России. В конечном итоге, не нужно много ракет, чтобы преодолеть такой вид системы, о котором мы говорим. И Россия имеет более чем достаточно ракет, если они это захотят сделать”.