В Крыму студента оштрафовали на 20 тысяч 500 рублей за попытку снять ролик в защиту ATR

Киевский районный суд Симферополя оштрафовал одного из семи студентов, желавших снять видеоролик в поддержку крымскотатарского телеканала ATR. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, Алексея Ефремова в суде назвали «организатором несанкционированного митинга» и обвинили его в «сопротивлении аресту».

Ефремова оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга и еще на 500 рублей за сопротивление аресту.

Алексей Ефремов полностью отрицает свою вину. По его словам, он не оказывал сопротивление при аресте.

На судебном заседании свидетелей не допрашивали, кроме двух полицейских, –сообщает корреспондент Крым.Реалии.

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Адвокат Джемиль Темишев сообщил, что защита намерена подавать апелляцию «вплоть до Москвы и Европейского суда по правам человека». Он отметил, что «доказательная база слабая».

Остальные студенты находятся возле здания суда, слушания по ним пройдут позднее.

Как ранее сообщали Крым.Реалии, утром 1 апреля началось заседание Киевского районного суда Симферополя в отношении семи студентов, желавших снять видеоролик в поддержку крымскотатарского телеканала ATR, который в полночь прекратил вещание в Крыму из-за отказа Роскомнадзора выдать лицензию на работу.

Студентов задержала полиция в Воронцовском парке Симферополя 30 марта. Они собрались в парке Симферополя, но когда начали снимать, из-за угла вышел отряд полиции. Их задержали, отвезли в отделение, продержали там более трех часов.

По словам студентов, им не зачитали права, на них оказывали психологическое давление.

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Студентам вменяют «проведение несанкционированного митинга».

Адвокат Джемиль Тамишев ходатайствовал о переносе заседания, чтобы лучше ознакомиться с делом. Однако суд ему в этом отказал. По его информации, всех семерых студентов будут судить по отдельности.

С 1 апреля телеканал ATR прекратил вещание. До конца марта ему так и не удалось зарегистрироваться в качестве СМИ согласно российскому законодательству.