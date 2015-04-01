Крымскотатарский канал ATR прекратил вещание

В трансляции на сайте телеканала теперь отображается только черный экран, сообщает Дождь.

Ранее генеральный директор канала Эльзара Ислямова рассказывала, что лицензию на вещание российского образца каналу отказались выдать после неоднократного предоставления необходимых документов. С 25 марта на канале проходил телемарафон «Не убивайте ATR», во время которого в углу экрана показывался обратный отсчет времени до прекращения вещания.

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На пресс-конференции основатель медиахолдинга ATR Эльзар Ислямов заявлял, что на руководство оказывается давление с призывами продать телеканал. «Или ты продашь, или мы заберем силой, – заявлял Ислямов. — Мы забрали то, забрали это, заберем и это — ты что думаешь, кто-то придет тебя защищать, что ли?».

Помимо самого канала ATR прекратили вещание и входящие в одноименный холдинг канал Lale и радиостанции «Лидер» и Meydan.

Телеканал ATR вел вещание на русском, крымскотатарском и украинском языках для населения Крыма с 2006 года. В январе здание редакции заблокировано сотрудниками ОМОНа на время проведения обысков.