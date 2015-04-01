В Симферополе начался суд над студентами, снимавшими видеоролик в поддержку ATR

Как сообщили студенты Крым. Реалии, их задержала полиция» в Воронцовском парке Симферополя 30 марта.

«Нас вызвали в суд, за то, что мы снимали видеоролик в поддержку телеканала ATR. Студенты собрались в парке Симферополя, но когда начали снимать, из-за угла нагрянул отряд полиции. Молодые люди сначала отошли, но потом вернулись, решив идти до конца за свою идею. Их задержала полиция и отвезла в отделение, продержав там более трех часов», - рассказала студентка Крымского инженерно-педагогического университета Эльвина.

«Нам не зачитали наши права, на нас оказывали психологическое давление», - заявила девушка, назвав происходящее «кощунством над правами человека».

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Адвокат Джемиль Тамиш ходатайствовал о переносе заседания, чтобы лучше ознакомиться с делом. Однако суд ему в этом отказал. По его информации, всех семерых студентов будут судить отдельно.

С 1 апреля телеканал ATR прекратил вещание. До конца марта ему не удалось зарегистрироваться как СМИ, в соответствии с российским законодательством.

Телекомпания несколько раз подавала документы в «Роскомнадзор», но их возвращали обратно по разным причинам. Аналогичная ситуация с другими СМИ, входящих в медиахолдинг ATR - детский крымскотатарский телеканал Lale, радиостанции «Мейдан» и «Лидер», которые прекратили как аналоговое, так и спутниковое вещание. Без российской регистрации также осталось интернет-издание «15 минут», новостной сайт QHA.