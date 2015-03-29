В Одессе произошел еще один взрыв (фото)

00:12, 29 марта 2015
Общество
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Около часа назад произошел взрыв на пересечении улиц Ольгиевской и Мечникова, у входа в одноэтажное здание, в котором когда-то располагался ресторан «Восточный дворик».  

Фото: Думская.net

По информации сотрудников ГСЧС, пострадавших нет, сообщает Думская.net.

Фото: Думская.net

По непроверенным данным, взрыв повредил газовую трубу, но спасатели предотвратили возможную детонацию.

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Фото: Думская.net

Как сообщает Громадське ТБ, взрыв произошел в 22:24. По непроверенной информации, в помешении размещалась общественная организация.

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