В Одессе произошел еще один взрыв (фото)

Около часа назад произошел взрыв на пересечении улиц Ольгиевской и Мечникова, у входа в одноэтажное здание, в котором когда-то располагался ресторан «Восточный дворик».

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