В Одессе взрыв у офиса волонтерской организации квалифицирован как теракт

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, по факту взрыва в жилом многоэтажном доме по улице Гераниевой начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

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По предварительным данным, злоумышленники привели в действие взрывное устройство, эквивалент мощности которого - 600-700 г тротила.

Как сообщал УНИАН, в Киевском районе Одессы по ул. Гераниевой, 2, 22 марта в 23.30 на лестнице у входа в помещение волонтерской организации "Парадигма-12", расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома, произошел взрыв неизвестного взрывного устройства.

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара, который возник после взрыва, повреждено остекление балконов 15 квартир. Жертв, пострадавших и разрушений несущих конструкций нет.