За полгода в Украине зафиксировано 36 нападений на журналистов (фото)

В НСЖУ отмечают, что физическую агрессию против журналистов можно остановить только весомым наказанием нападающих.

В июне произошло 6, а с начала года зафиксировано 36 случаев применения силы к журналистам в Украине. В июне сразу два нападения на журналистов зафиксированы в Харькове и Одессе. Кроме того, силу против работников СМИ применяли в Ривне и на Черниговщине.

После пребывания в коме на протяжении 1,5 месяца в июне умер черкасский журналист Вадим Комаров. Это - первое убийство украинского журналиста от времени гибели Павла Шеремета в июле 2016 года в результате подрыва автомобиля. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Отмечается, что самым жестоким и резонансным нападением в июне стало избиение харьковского оператора Вадима Макарюка, которое произошло 7 июня во время съемок конфликта между предпринимателями и местными активистами на территории ТЦ "Барабашово". Несколько человек набросились на Вадима и жестоко избили, в результате оператор почти две недели пробыл в реанимации, перенеся инсульт.

Сейчас Макарюк работает с реабилитологом, чтобы восстановить подвижность и вернуть память и тому подобное. Кроме того, врачи не исключают вероятность повторения инсульта в течение ближайших 4 месяцев. Полиции удалось установить личности троих нападавших на оператора, которым суд избрал меру пресечения – домашний арест.

10 июня в Ривне во время подготовки сюжета журналистам телеканала "UA:Рівне" угрожали разбить камеру и порезать колеса в машине. При этом нападающий толкал оператора и пытался вырвать камеру.

Также в июне пострадали сразу две съемочные группы ИА "Стоп коррупции". 13 июня на Марию Гураль и Владимира Цыганова совершено нападение в Прилуках Черниговской области, где в местной кофейне проходили сборы с вероятным подкупом избирателей.

"У дверей кафе стоял заместитель начальника избирательного штаба кандидата и как раз он начал сопротивляться журналистам. Мария Гураль попыталась взять у него комментарий, мужчина отреагировал очень агрессивно: начал вырывать микрофон и сильно толкать Марию. На помощь журналистке прибежал коллега – Владимир Цыганов, которому и досталось больше всего. Нападающий набросился на Владимира и завалил журналиста на землю", - комментирует медиа-юрист ИА «Стоп коррупции» Роксолана Арийончик.

19 июня директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета пытался силой помешать работе журналистки – вырвал планшет из рук Татьяны Федорковой, корреспондента информационного агентства «Медиапорт».

20 июня во время инспекции пляжей в Одессе арендаторы комплекса "Отрада" напали на инспекторов и ударили журналистку издания «Думская» Алию Замчинскую.

Кроме того, 27 июня машину съемочной группы "СтопКору"протаранила легковушка. Инцидент произошел в Одессе во время подготовки корреспондентом Асей Шевченко очередного сюжета о деятельности председателя Киевского райсуда Одессы Сергея Чванкина.

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" – это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине.