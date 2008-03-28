Для желающих пойти по следам Гоголя...

В Полтавской области к 200-летию со дня рождения Николая Гоголя объявлен конкурс на создание туристического маршрута по гоголевским местам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавского облсовета, председатель Полтавского областного совета Александр УДОВИЧЕНКО подписал распоряжение об объявлении конкурса на внедрение проекта "Создание туристическо-рекреационного кластера "Гоголевские места Полтавской области" для разработки соответствующего туристического маршрута. Согласно распоряжению, участниками конкурса предлагают стать юридическим и физическим лицам, имеющим опыт работы по созданию туристических путеводителей, разработки туристических маршрутов, изготовления эскизов рекламных щитов, организации и проведения тематических семинаров, выставок, конференций, мастер-классов и других мероприятий в соответствии с планом реализации маршрута по гоголевским местам. "Письменные заявления на участие в конкурсе принимаются на протяжении двух недель со дня опубликования объявления по адресу: Полтава, ул. Октябрьская, 45, к. 430", - говорится в сообщении облсовета. Также на сайте http://www.oblrada.pl.ua/ можно ознакомиться с проектом «Создания туристическо-рекреационного кластера «Гоголевские места Полтавской области»

200-летие со дня рождения Николая Гоголя будет отмечаться 1 апреля 2009 года.