Эковыпускной: в Минэкологии призвали отказаться от воздушных шариков

Взамен предлагаю высаживать деревья или потратить деньги, предназначенные для покупки воздушных шариков, на благотворительные взносы.

Министр экологии Остап Семерак призвал школы присоединиться к флешмобу #ековипускний – отказаться от воздушных шариков на школьных праздниках. Идея флешмоба принадлежит общественной организации UAnimals.

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«Вместо этого предлагаю высаживать деревья или потратить деньги, предназначенные для покупки воздушных шариков, на благотворительные взносы, например, приютам для животных», – написал Семерак.

Воздушные шарики раскладываются до 4 лет. Ленты, которыми перевязывают шарики – около 100 лет.

Кроме того, животные могут воспринять шарик за еду и проглотить ее, а птицы запутываются в лентах от шариков.

Ранее, как сообщал УНИАН, к флешмобу присоединилась глава Министерства образования Лилия Гриневич. Она добавила, что шарики загрязняют реки, а изделия из фольги могут привести к отключению электроэнергии и спровоцировать искрой пожар.

Позже ее поддержала и.о. министерства здравоохранения Ульяна Супрун. Она считает, что лучше сажать деревья вместо того, чтобы запускать шарики.