МВД предлагает давать три года тюрьмы за незаконный игорный бизнес

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Шкиряк.

"МВД инициирует и подало через Кабмин в Верховную Раду изменения в законодательство, которые предусматривают наказание от 1 до 3 лет тюрьмы за организацию незаконного игорного бизнеса", - сказал он.

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Шкиряк уточнил, что такие изменения предлагается внести в ст. 203 Уголовного кодекса (занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности), ответственность по которой предусматривает штраф или ограничение свободы.

Также МВД предлагает дополнить в этой статье часть 3 (незаконное осуществление букмекерской деятельности) и часть 4 (незаконное производство государственных лотерей), ответственность по которым также предусматривать наряду со штрафами тюремное заключение.

Говоря о борьбе МВД с ликвидацией незаконных игорных заведений, Шкиряк отметил, что, несмотря на серьезные успехи в этом направлении, следует констатировать, что "сегодня" эти акулы "игорного бизнеса перешли в глухое подполье - как правило, они используют частные дома, арендованные квартиры на время проведения игр и извещают о месте нахождения, используя СМС своих потенциальных клиентов ".

Вместе с тем, отметил он, только с начала этого года правоохранительные органы открыли 218 уголовных производств по ст. 203, по которым вручено подозрения 51 лицу.

По словам Шкиряка, милицией разоблачили 205 игорных заведений, из которых 4 казино, 9 покерных клубов, 36 залов с игровыми автоматами, 75 интерактивных клубов, 81 букмекерскую контору.

При этом в ходе обысков у дельцов было изъято более 1200 игровых средств, в частности 482 игровых автомата, 756 единиц компьютерной техники и тому подобное.

В контексте сказанного Шкиряк от имени МВД призвал граждан сообщать в правоохранительные органы об адресах расположения незаконных игорных заведений в случае их обнаружения.

"Мы немедленно и жестко будем реагировать до тех пор, пока на государственном уровне законодательно не будет урегулировано функционирование игорного бизнеса и проведение букмекерской деятельности государственных лотерей», - уверил он.

В свою очередь присутствующий на брифинге в. и. о. начальника Департамента противодействия преступлениям в сфере экономики МВД Украины Игорь Купранец отметил, что в случае легализации на законодательном уровне игровой деятельности в Украине от выдачи соответствующих лицензий "по нашим самым скромным подсчетам, бюджет в год будет получать минимум 5 млрд грн доходов".

Также Купранец сообщил, что дал распоряжение начальникам структурных подразделений департамента в регионах организовать личный прием граждан для получения сообщений о местах расположения незаконных игорных заведений.