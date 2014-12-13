В центре Киева милиция ликвидировала элитный игорный клуб
В Киеве милиция ликвидировала элитное игорное заведение, в котором функционировало около 130 игральных автоматов, что, по разным оценкам, могло приносить владельцам до $1 млн прибыли в месяц.
Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью МВД со ссылкой на советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка.
Читайте такжеВ Киеве 60 несовершеннолетних разгромили подпольное игорное заведение - МВД
По его словам, заведение было расположено в центре столицы, в одном из торгово-развлекательных центров на Бессарабке.
«Количество сверхсовременных игральных автоматов поражает – 126 штук. По предварительным оценкам, чистая ежемесячная прибыль организаторов, в зависимости от потока «клиентов», могла составлять от $500 тыс. до $1 млн. Показательно, что в помещении был обустроен тайный сейф, который был скрыт за электросчетчиком», – сообщил советник министра.
Зорян Шкиряк отметил, что продолжается составление протоколов, изъятие оборудования. Правоохранителям предстоит установить организаторов и владельцев нелегального заведения.