​В центре Киева милиция ликвидировала элитный игорный клуб

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью МВД со ссылкой на советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка.

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По его словам, заведение было расположено в центре столицы, в одном из торгово-развлекательных центров на Бессарабке.

«Количество сверхсовременных игральных автоматов поражает – 126 штук. По предварительным оценкам, чистая ежемесячная прибыль организаторов, в зависимости от потока «клиентов», могла составлять от $500 тыс. до $1 млн. Показательно, что в помещении был обустроен тайный сейф, который был скрыт за электросчетчиком», – сообщил советник министра.

Зорян Шкиряк отметил, что продолжается составление протоколов, изъятие оборудования. Правоохранителям предстоит установить организаторов и владельцев нелегального заведения.