В Днепре водитель маршрутки обозвал школьника "деб*лом" и нагрубил пенсионерке
14:47, 19 мая 2019Общество
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Водитель 106-й маршрутки обозвал школьника "деб*лом", когда тот спросил про льготный проезд.
Водитель начал движение, когда пенсионерка ещё не успела закрыть дверь / фото: Валерия Гаркуша/соцсети
Водитель 106-й маршрутки в Днепре возмутил пассажиров тем, что сначала обозвал школьника «деб*лом», а после этого нагрубил пенсионерке.
Об этом сообщает газета Днепра «Наше місто», ссылаясь на пост Валерии Гаркуши в соцсетах.
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«Водитель этой маршрутки - хам! Сначала обозвал школьника «деб*лом», когда тот спросил про льготный проезд, и сказал закрыть дверь. Дальше ситуация не меняется. Пожилая женщина на остановке спрашивала за наличие льготных мест, на что последовал грубый ответ «нет». После чего водитель начал движение, когда женщина ещё не успела закрыть дверь», — рассказала Валерия.
Как сообщал УНИАН, в Харькове водители маршруток игнорировали Виктора Далуду - мужчину без ног, который не может самостоятельно передвигаться.
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