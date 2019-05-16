В Харькове маршрутчики не хотели везти мужчину без ног

Водители маршруток в Харькове довели до слез мужчину с ограниченными возможностями.

В Харькове водители маршруток игнорировали Виктора Далуду - мужчину без ног, который не может самостоятельно передвигаться.

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Как сообщает местное издание Объектив, мужчина хотел доехать домой на автобусе. На остановке он попросил водителя открыть заднюю дверь, однако транспорт попросту уехал без него. Аналогичная ситуация произошла по приезду следующего автобуса — маршрутчик проигнорировал харьковчанина.

Добраться домой мужчине помог местный общественный активист. После этого активисты позвонили перевозчику, но там начали утверждать, что такой ситуации не было.

Но на следующий день после инцидента к харьковчанину Далуде пришли с извинениями, среди них был и проигнорировавший просьбу мужчины водитель одной из маршруток. В мэрии пообещали провести с перевозчиками разъяснительную работу.

Ранее в Днепре водитель маршрутного такси оскорбил ветерана АТО, бойца 93-й бригады Владислава Сологуба, который хотел воспользоваться правом льготного проезда.