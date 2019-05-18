Порошенко о депортации крымскотатарского народа: мы никогда не забудем преступления советского режима

Президент отметил, что депортация крымских татар остается в исторической памяти всего украинского народа.

Президент Петр Порошенко отметил, что депортация крымских татар остается в исторической памяти всего украинского народа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«75 лет назад, 18 мая 1944 года - трагическая дата в истории крымскотатарского народа. Уходят из жизни свидетели, но воспоминания об устроенном Москвой геноциде остаются в исторической памяти крымских татар - и в памяти всего украинского народа», - отметил глава государства.

«Боль крымскотатарского народа - это наша общая боль. Мы никогда не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, за пытки и издевательства над крымчанами. Убежден, право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлена», - подчеркнул президент.

*** По данным Украинского института национальной памяти, в мае-июне 1944 года из Крыма в спецпоселения и лагеря депортировали 200 тысяч крымских татар. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тыс. крымских татар.