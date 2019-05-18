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75 лет с начала депортации: сегодня в Украине чтят жертв геноцида крымскотатарского народа (фоторепортаж)

09:27, 18 мая 2019
Общество
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18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа / фото УНИАН

В субботу 18 мая исполняется 75 лет с начала депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины – Крыма. В этот день Украине и мире отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа.

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В субботу в Киеве и других городах Украины планируются мероприятия, посвященные этому дню. Траурные мероприятия пройдут также во многих странах мира, пишут “Крым.Реалии”.

На 12:00 запланирована всеукраинская минута молчания в память жертв геноцида крымских татар.

В Крыму, аннексированном Россией, траурные мероприятия, кроме официальных, запрещены, а попытки их проведения пресекаются.

Справка. 18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году. В этот день с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек.

В этот день проходят траурные мероприятия памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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Теги: #кримские татары#депортация крымских татар