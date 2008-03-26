В Киеве «Maccofee» делали из черного порошка

Сотрудники Управления налоговой милиции столицы ликвидировали крупный подпольный цех по производству фальсифицированного кофе.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, цех размещался в одном из гаражных кооперативов города.

“О масштабах незаконного производства свидетельствовали многометровые рулоны упаковочных материалов, тысячи этикеток с надписями «Петровская слобода», «Maccofee», горы стеклянных и металлических банок, мешки с черным и бурым порошком”, - говорится в сообщении.

По данным налоговиков, производители фальсификата смешивали незначительное количество настоящего кофе (для придания запаху) с суррогатным порошком бурого или черного цвета сомнительного происхождения. Полученная смесь расфасовывалась в яркие пакетики.

Оформленный таким образом суррогат под видом настоящего кофе поступал на городские рынки и лотки. Никаких документов, которые свидетельствуют о происхождении продуктов и об их качестве, у предпринимателей не было.

Оборудование цеха и товар общей стоимостью 1,6 млн. грн. изъяты.