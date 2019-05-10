Заложники Кремля: 5 лет плена Сенцова и Кольченка в России (видео)

Сегодня исполняется 5 лет, как Олег Сенцов и Александр Кольченко оказались в плену в РФ.

10 мая 2014 года в Симферополе российские силовики арестовали режиссера Олега Сенцова. А через неделю в русском плену оказался студент Александр Кольченко. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченка к 10, а Сенцова к 20 годам заключения.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Его главным требованием было освобождение украинских политзаключенных из российских тюрем. Олег Сенцов голодал 145 дней и отказался от протеста только в октябре 2018 года. За это время он сильно подорвал здоровье. Александр Кольченко тоже болеет: он рассказывал, что принимает лекарства от аритмии.

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В декабре 2018 года Европарламент присудил Сенцову премию имени Сахарова "За свободу мысли". Украинского политзаключенного поддержали во всем мире, в том числе знаменитости.

Сейчас в России и в анексованому Крыму удерживают 236 украинских политзаключенных. Эти цифры не учитывают людей, которые находятся в плену на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Когда они выйдут на свободу и вернутся в Украину – пока неизвестно.