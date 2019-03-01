Сенцова содержат в общей казарме на 50-60 человек - адвокат

Адвокат посетила Сенцова в колонии.

Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова содержат в общей казарме на 50-60 человек.

Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе, которая сегодня посетила Сенцова в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

«Около 12:00, наконец, удалось попасть к Олегу. Чувствует он себя нормально. На мой взгляд, он достаточно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом. Время он уделяет себе и творчеству. Он постоянно в работе, как он объясняет, они полдня ходят строем, полдня занимаются спортом и творчеством», - сказала адвокат.

По ее словам, Сенцова содержат в общей казарме на 50-60 человек.

Ранее адвокат Дмитрий Динзе сообщал, что у Сенцова в результате голодовки обнаружено «органическое поражение» сердца, печени и почек.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывает срок в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.

25 октября Сенцову была присуждена премия Европарламента «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова. Церемония награждения состоялась 12 декабря в Страсбурге. В церемонии приняли участие сестра политзаключенного Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе.

На церемонии президент Европейского парламента Антонио Таяни призвал Российскую Федерацию немедленно освободить Сенцова.