Кольченко перевели в штрафной изолятор – правозащитница (видео)

Российская правозащитница Татьяна Щур считает, что Александра Кольченко перевели в штрафной изолятор из-за усиления режима в колониях на период праздников.

Незаконно осужденного в РФ украинца Александра Кольченко по формальному поводу на 10 суток перевели в штрафной изолятор колонии.

Об этом российская правозащитница Татьяна Щур сообщила в эфире телеканала «Прямой».

«Есть новости совсем свежие – 25 декабря у него (Кольченко – УНИАН) был наш адвокат, который его посещает регулярно, один или два раза в месяц. Вроде, все было нормально. Саша передавал всем привет и благодарность за поддержку. Он рассказывал, что регулярно по часу в день занимается в спортзале, все вроде в порядке», - сказала она.

Вместе с тем, по словам Щур, сегодня утром поступило сообщение, что Кольченко закрывают в ШИЗО на 10 суток по какому-то формальному поводу.

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«Они могут придраться к чему угодно», - добавила правозащитница.

Она считает, что Кольченко перевели в штрафной изолятор из-за усиления режима в колониях на период праздников.

«К сожалению, такие правила у нас в тюрьмах, в колониях, что в связи с праздниками происходит так называемое усиление режима. И всех осужденных, имеющих «тяжелые» статьи убирают из зоны в профилактических целях. Это такие требования режима», - сказала правозащитница.

Справка УНИАН. Активиста Кольченко вместе с режиссером Олегом Сенцовым задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Кольченко, которого содержат в колонии в Челябинске, 31 мая объявил голодовку в поддержку голодающего Сенцова, однако 7 июня прекратил его в связи с резким ухудшением физического состояния.