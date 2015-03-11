На контролируемой Украиной Луганщине восстановлено электроснабжение

Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Согласно сообщению, 10 марта в 15:30 из-за технических неполадок на двух высоковольтных линиях за 6 км от г. Счастье произошло автоматическое отключение одного из двух работающих энергоблоков Луганской ТЭС.

"В результате большая часть контролируемой Украиной территории Луганщины осталась без электроэнергии. Силами аварийных бригад неполадки были оперативно устранены, и после 20:00 энергоснабжение было восстановлено", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ села вдоль трассы "Бахмутка" после длительного перерыва подали газ

По данным пресс-службы, сначала для обеспечения светом населенных пунктов задействовали Северодонецкую теплоэлектроцентраль, которая до того работала на минимальных мощностях, а сегодня, 11 марта, в 4:00 возобновил работу остановлен энергоблок Луганской ТЭС.

Отмечается, что в первую очередь ток подали на предприятия водо - и теплоснабжения, затем - в жилой сектор. Причина технических неполадок на линиях электропередач уточняется.