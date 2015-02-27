«ЛНР» полностью перешла на российское электроснабжение - Москаль
11:29, 27 февраля 2015Война
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Так называемая «ЛНР» полностью перешла на российское электроснабжение.
Всю электроэнергию самопровозглашенная республика берет из РФ - Москаль / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.
«По состоянию на сегодня так называемая ЛНР полностью отсоединилась от электроснабжения со стороны Украины, - заявляет председатель Луганской ОГА. - То есть, теплоэлектростанция в Счастье и теплоэлектроцентраль в Северодонецке не подают на оккупированные территории ни одного киловатта. Всю электроэнергию самопровозглашенная республика берет из Российской Федерации».
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