Во Львове задержали подозреваемых в вооруженном нападении на отделение банка

В городе Львов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое местных жителей, оба без постоянного места работы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что эти граждане вечером ворвались в помещение Львовского отделения одного из банков и под угрозой пистолета отобрали у кассиров 36 тыс. грн. У задержанных изъят пневматический пистолет и часть похищенных денег.