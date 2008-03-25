Во Львове задержали подозреваемых в вооруженном нападении на отделение банка
19:48, 25 марта 2008Общество
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Изъят пистолет и деньги
В городе Львов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое местных жителей, оба без постоянного места работы.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что эти граждане вечером ворвались в помещение Львовского отделения одного из банков и под угрозой пистолета отобрали у кассиров 36 тыс. грн. У задержанных изъят пневматический пистолет и часть похищенных денег.
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