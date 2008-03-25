Подводники еще раз простучали корпус ”Нафтогаза-67” - сигналов нет

Гуанчжоуская служба морского спасения (южнокитайская провинция Гуандун) направила дополнительно 22 водолаза для участия в поисковой операции у берегов Гонконга, где затонуло украинское судно "Нафтогаз-67".

Как передает ИТАР-ТАСС, таким образом, в общей сложности в этих работах задействованы уже 44 подводника, в том числе 10 гонконгских. К месту крушения судна направлен также самый крупный и мощный в Азии плавучий кран "Хуа Тянь Лун" грузоподъемностью 4 тысячи тонн. Однако он прибудет лишь в пятницу, сообщила Гуанчжоуская служба морского спасения (южнокитайская провинция Гуандун).

Морские службы отказались от дальнейших попыток переместить судно на мелководье усилиями плавучего крана. С помощью двух тросов оно удерживается от еще большего оседания в ил. Судно остается на глубине 37 метров в перевернутом виде. Водолазы не смогли пока проникнуть в его внутренние отсеки. Их работу значительно осложняет сильное течение и практически нулевая видимость. В ходе повторных простукиваний корпуса судна, подводники никакого ответного сигнала изнутри не услышали.

Шансов на обнаружение моряков живыми в возможных "воздушных карманах" внутренних помещений практически не осталось. Судно находится под водой уже около 60 часов. Температура воды составляет 17 градусов. По оценкам местных медиков, в данных условиях вряд ли бы люди могли продержаться в живых более 12 часов.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Южно-Китайском море (Гонконгский пролив) произошло столкновение транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (владелец “Черноморнефтегаз”, Украина) и балкера “Яохай” (КНР).

На судне “Нафтогаз-67” находились 25 человек: 24 украинца и один представитель Китая. Семь членов экипажа – один гражданин Китая и шесть украинцев – во время столкновения находились на верхней палубе и были подобраны спасателями в открытом море.

18 украинских моряков в настоящее время считаются пропавшими без вести.