Турция ждет увеличенный приток украинских туристов

Турция ожидает увеличения потока украинских туристов в этом году на 26% по сравнению с прошлым годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам атташе по вопросам культуры и информации Посольства Турецкой Республики в Украине Ахмет ЧАНГА.

По его словам, в последние два года рост потока туристов из Украины в Турцию составлял не менее 26%. В этом году прогнозируется, что количество туристов из Украины достигнет 750 тысяч против 593 тысяч в прошлом году.

При этом А.ЧАНГА отметил, что в январе-феврале т.г. рост туристов из Украины составил 13% - 22,8 тыс. человек.

По его словам, Турция займется продвижением новых видов мест отдыха для украинцев, поскольку наибольшей популярностью пока пользуется Анталия, которую в прошлом году посетили 323 тыс. украинцев. В частности, будет уделяться внимание Стамбулу как центру делового туризма. Кроме того, будет делаться акцент на таких регионах как Кападокия, Фетхие, Мармарис. Для этого посольство запланировало серьезные рекламные и PR-акции.