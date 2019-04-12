День космонавтики – куда сводить детей и как поздравить с профессиональным праздником

12 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире облетел орбиту Земли.

12 апреля в Украине празднуют День работников ракетно-космической отрасли и Международный день авиации и космонавтики. Праздник посвящен первому полету человека в космос. УНИАН составил список мест, куда можно сходить вместе с детьми в этот день, а также подобрал лучшие поздравления, открытки и стихи для тех, кто связал свою жизнь с этой профессией.

История Дня космонавтики

Ежегодно праздник отмечается в один и тот же день, 12 апреля, в память о первом полете человека в космос. 12 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире облетел орбиту Земли. Запуск был осуществлен под руководством известного украинского конструктора, родившегося в Житомире, Сергея Королева. Гагарин стартовал с космодрома "Байконур" на корабле "Восток-1" и пробыл в космосе 108 минут.

12 апреля 1981 стартовал первый пилотируемый полет по американской программе "Шаттл".

Празднование Дня работников ракетно-космической отрасли Украины был утвержден указом президента 13 марта 1997.

Куда сводить детей в День космонавтики

Планетарий

В эти выходные программу для детей в честь праздника подготовил Киевский планетарий. Кроме программы в фойе и Звездной комнате, гостей ждут инопланетяне с дискотекой и розыгрыш бесплатных сертификатов на посещение планетария. Кроме того, каждый посетитель получит космическое предсказание. Напомним, Киевский планетарий находится на улице Большая Васильковская 57/3.

Музей космонавтики

В государственном политехническом музее при НТУУ КПИ вы сможете побывать в кабине корабля «Восход», предназначенного для транспортировки космонавтов, увидеть макет станции «Мир» и другие уникальные экспонаты. Большинство предметов представлено только в этом музее. Музей находится на проспекте Победы, 37/6.

Сферический кинотеатр

В кинотеатре «Телепорт 360» будут дополнительные показы фильмов «Лючия, тайна падающих звезд», «Полярис», «Кокомонг», «Фантом вселенной», «От Земли во Вселенную». Из-за того, что кинотеатр оснащен большим купольным экраном, который охватывает 360 градусов, создается ощущение пребывания в картинке. Такой поход в кино точно не оставит равнодушными детей и взрослых. Кинотеатр находится на проспекте Академика Глушкова, 1 (ВДНГ), павильон №10.

Астрономическая обсерватория КНУ им. Т.Г.Шевченко

При университете Шевченко в Киеве есть одна из самых старых работающих университетских обсерваторий в Украине. В здании также расположен музей астрономии, где вам в подробностях расскажут о звездах и космонавтике, а также предложат понаблюдать в телескоп за звездами. Также советуем попасть на вечернюю экскурсию, где можно наблюдать двойные звезды, звездные скопления, туманности, а Марс - в виде небольшого диска будет видно в течение всего месяца. Обсерватория находится на улице Обсерваторна,я 3.

Главная астрономическая обсерватория Национальной академии наук Украины

В обсерватории лекторы расскажут вам, что уже открыто в области астрономии, а к чему украинская и мировая науки только идут. Кроме того, вы узнаете о профессиональных секретах, а самые любопытные могут участвовать в наблюдениях и исследованиях Луны и Солнечной системы. Обсерватория находится по адресу улица Академика Заболотного, 27.

Поздравления с Днем космонавтики

Пусть путеводная звезда

Дорогу вашу освещает,

А в небе полная Луна

Удачу в жизни предвещает.

Пусть светит Солнце горячо,

Растопит лед и холод.

Пусть рядом верное плечо

Всегда придет на помощь.

Пусть все вселенные, галактики

Вам в жизни помогают.

С Днем авиации и космонавтики

От всего сердца поздравляем!

***

За окном мелькают дали,

Бесконечность, высота.

Космос, небо ближе стали

И приблизилась мечта.

Поздравляем со Всемирным

Космонавтики вас днем!

Новых светлых всем открытий.

Мы счастливо заживем.

Путешествий, достижений,

Встреч с друзьями во Вселенной!

***

Романтикам всем, кто небом болеет,

Кто в космосе ищет иные миры,

Желаю двенадцатого апреля

Не знать притяжения "черной дыры"!

Пусть небо взаимной любовью ответит,

И счатия синью всех вас одарит!

А звезды Вселенной мечтам вашим светят,

Ведя к покорению новых орбит!