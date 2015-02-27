На Луганщине задержали военкома во время получения взятки
В Луганской области правоохранители задержали одного из окружных районных военных комиссаров во время получения неправомерной выгоды.
Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области, подозреваемый требовал и получил от военнообязанного неправомерную выгоду в размере более 11 тыс. грн за невключение его в списки лиц, которые направляются в зону АТО.
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25 февраля при передаче очередной части неправомерной выгоды военного комиссара задержали. При осмотре у чиновника также изъяли 15 тыс. грн и 2 тыс. долларов.
Подозреваемый уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством).
На данный момент в суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения.