Военнообязанным хотят запретить выезжать за пределы Украины

Генеральный штаб Украины нарабатывает изменения в действующее законодательство о запрещении выезда военнообязанных лиц за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель руководителя Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Администрации президента Украины Алексей Покотило.

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Представитель АП рассказал, что в соответствии с законодательством о мобилизации и мобилизационной подготовке, военнообязанные об изменении своего проживания должны информировать военкоматы.

”Законодательных оснований на сегодняшний день для запрещения выезда военнообязанного за границу нет. Сейчас разрабатываются соответствующие изменения в законодательство, есть соответствующие поручения рассмотреть этот вопрос”, - подчеркнул Покотило.

В этой связи он отметил, что Генеральным штабом сейчас по данному вопросу проводится соответствующая работа.