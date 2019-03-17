В Киеве умер журналист издания "Фокус": его коллеги обвиняют врачей в халатности

Врачи скорой помощи отказались госпитализировать журналиста.

В Киеве в субботу, 16 марта, скончался редактор ленты новостей издания "Фокус", журналист Святослав Секунов.

Об этом сообщается на сайте издания.

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Отмечается, что у Святослава были проблемы с печенью и язва, а на этой неделе температура подскочила до 40,5 градуса. В ночь на 16 марта ему стало совсем плохо и мать журналиста вызвала скорую. Однако врачи отказались забирать Святослава в больницу, а мать попросили подписать документ, который подтверждает, что журналисту сделали укол. Оказалось, что она поставила также подпись под отказом от госпитализации.

"Утром мама Секунова связалась с шеф-редактором нашего сайта Михаилом Багинским. Слава был уже в тяжелом состоянии. Миша вызвал скорую еще раз. Славу забрали в 8 больницу Киева на Оболони. Он уже был без сознания и его поместили в реанимацию с подозрением на внутреннее кровотечение. Но даже не сделали УЗИ - на выходных в столичной больнице нет врача. Через пару часов Святослав умер от внутреннего кровотечения", - сообщил главный редактор "Фокуса" Евгений Гордейчик.

Он также отметил, что планирует приложить все усилия, чтобы врачи, которые были виновны в смерти Святослава, "не то чтобы понесли заслуженное наказание... но хотя бы долго вспоминали, что они поступили неправильно и так к людям относиться нельзя".