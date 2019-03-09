При столкновениях в Черкассах пострадали 15 правоохранителей, следователи открыли дело (фото, видео)

По уточненным данным, в результате столкновения между представителями «Национального корпуса» и «Национальных дружин» и полицейскими пострадали 15 правоохранителей.

Следователи открыли уголовное производство в отношении активистов «Национального корпуса» и «Национальных дружин», которые совершили провокации и участвовали в столкновениях с правоохранителями в Черкассах.

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Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, сегодня во время охраны общественного порядка в центре Черкасс, где проходили мероприятия с участием президента Украины Петра Порошенко, представители «Национального корпуса» пытались прорваться на сцену.

На замечание правоохранителей о недопустимости таких действий около 30 активистов не реагировали.

В дальнейшем они стали провоцировать на драку рядовых граждан, применили к сотрудникам полиции газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли фаеры и, наконец, попытались заблокировать кортеж первого лица государства.

Исходя из необходимости надлежащей организации безопасности мероприятий, полицейским удалось оттеснить активистов и обеспечить необходимые меры безопасности президента.

По уточненным данным, в результате столкновения между представителями «Национального корпуса» и полицейскими пострадали 15 правоохранителей, в том числе и начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.

Пяти пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, 10 обратились в медучреждения.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 345 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"; "хулиганство").

Как сообщал УНИАН, днем на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция, организованная партией «Национальный корпус», с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе.

В акции принимали участие около 2 тыс. человек. После выступлений активисты ушли с Майдана к АП, чтобы огласить свои требования.

На подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в правоохранителей. Во время столкновения также участники акции выпускали петарды, в воздух, вероятно, было распылено какое-то вещество, а также зажигали файеры.

В полиции заявили, что в результате столкновения возле Администрации президента пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции поехали в Черкассы, где сегодня находился Порошенко, чтобы огласить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступать перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.

В МВД сообщали, что в результате столкновений в Черкассах пострадали семеро полицейских.