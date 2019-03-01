Гороскоп на март 2019: что ждет каждый знак Зодиака

Март будет благосклонен к Тельцам и Львам, говорит астролог.

Наступление весны, по мнению астрологов, внесет изменения в гороскопы для всех знаков Зодиака.

Особенно внимательными к своему поведению стоит быть эмоциональным Близнецам и экспрессивным Стрельцам. Март будет благосклонен к Тельцам и Львам. Рыбам звезды сулят приятные встречи, а Козерогам предлагают приступить к выполнению поставленных целей. Об этом рассказал астролог Хаял Алекперов, передают "Факты".

Овен

Представителям этого знака звезды советуют держать свои эмоции под контролем. Так как именно они могут сбивать вас с верного пути, подталкивая к неверным решениям и даже конфликтам. В начале месяца тщательно проверяйте любую информацию, которая к вам поступает — она может быть недостоверной. Даже, если приходит к вам из проверенных источников. Будьте бдительны. Что касается личной жизни, то здесь одиноким представителям знака стоит чаще выходить в свет или отправиться в путешествие — вас ожидают приятные и перспективные знакомства.

Телец

Этот месяц для Тельцов — прекрасная возможность приблизиться к своей мечте. Их начинания будут успешными практически во всех сферах. Так что поторопитесь! Такое благоприятное время бывает не часто. Но в общении с окружающими стоит быть осторожными — не надо ввязываться в сплетни. Поскольку именно представители данного знака могут оказаться крайними в этой неприятной цепочке слухов, что не лучшим образом отразиться на их имидже.

Близнецы

В этом месяце Близнецы окажутся в центре внимания противоположного пола. Но вот с новыми знакомствами торопиться не стоит: есть риск досадных разочарований. Помните, что в любом случае надо прислушиваться к своим ощущениям, ведь интуиция вас никогда не подводит. Конец месяца приятно порадует Близнецов успехами в профессиональной сфере. Возможно даже повышение в должности.

Рак

В этот период у Раков удачно сложатся отношения с деньгами. Есть большая вероятность, что прибыль принесут даже те дела, которые вы считали невыгодными и провальными. Но вот со здоровьем старайтесь не шутить: ваша беспечность и легкомыслие могут стать причиной обострения хронических заболеваний.

Лев

Удачный период для Львов, чтобы воплотить давние планы. Даже те, которые вам еще недавно казались совершенно неосуществимыми! Сейчас у вас на все хватит сил и времени. Единственное, что может стать преградой на пути, — собственная лень. А потому не идите у нее на поводу, тратьте с пользой каждую минуту и очень скоро окажетесь у намеченной вершины.

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Дева

Этот период — отличное время, чтобы подбить итоги недавних достижений и немного себя похвалить. Именно от вашего настроения и отношения к собственной персоне будут зависеть дальнейшие свершения. А потому долой упреки и самокритику! Отнеситесь с любовью к себе и делу, которым вы занимаетесь. Перестаньте слишком скрупулезно относиться к тому, что делаете и дайте себе больше свободы.

Весы

Расположение звезд в марте будет способствовать удачному завершению начатых дел. Отличное время, чтобы усиленно потрудиться и получить хорошую отдачу от своей работы. Также этот месяц — благоприятное время для решения бытовых вопросов — можно затеять ремонт, либо покупку новой мебели. Если вы давно мечтали о переезде, сейчас настало это время! В любом случае ваши старания увенчаются успехом.

Скорпион

Этот период — удачное время для Скорпионов, чтобы заняться своими здоровьем и внешностью. Действия, направленные на укрепление и очищение организма, порадуют даже большими результатами, чем вы рассчитываете. Так что пора подумать о занятиях спортом и правильном питании. И старайтесь поменьше заниматься «самокопанием», просто наслаждайтесь жизнью!

Стрелец

В этом месяце старайтесь внимательнее относиться к рутинным задачам, которые кажутся вам простыми. Так как именно в них вы можете допустить досадные ошибки. В сфере личных отношений у Стрельцов назревает серьезный разговор, старайтесь не откладывать его во избежание обид партнера и конфликтов. К тому же сейчас вам будет очень легко найти общий язык с любимым человеком.

Козерог

Март — удачное время для Козерогов, чтобы наметить смелые цели и положить хорошее начало новым проектам. Сейчас на вашем пути встретятся нужные люди. И здесь очень даже кстати придется ваша харизматичность и умение влюбить в себя публику.

Водолей

В этот период Водолеям не стоит горячиться с выводами о людях и происходящих событиях. Эмоции могут мешать вам правильно оценивать ситуацию, подталкивая к категоричности и вспыльчивости. А потому в любом вопросе — будь это обсуждение быта с родными или разговоры с коллегами — будьте максимально сдержанны.

Рыбы

В этот период у Рыб возможны неприятные выяснения отношений с близкими людьми. Чтобы избежать конфликтов и разногласий, старайтесь быть искренними и говорите с любимыми начистоту. В конце марта звезды сулят удачные случайности вроде приятных встреч или интересных находок.