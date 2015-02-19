В Украине зарегистрированы более миллиона переселенцев

Заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин отмечает, что по состоянию на 19 февраля зарегистрировано 1 млн 54 тыс. 249 внутренне перемещенных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга по социальной защите пострадавших на Майдане и членов семей Небесной сотни.

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Заместитель министра отметил, что это 745 тыс. 849 семей. Обратились за назначением пособия 290 тыс. 864 семьи, из них назначено - 271 тыс. 266 семьям.

Мущинин отметил, что внутренне перемещенным семьям выплачивается пособие на проживание и аренду жилья.

Так, в прошлом году было выплачено 358,4 млн грн на эту помощь, а за январь-февраль в 2015 году было перечислено 510 млн грн.