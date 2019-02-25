BBC: Чернобыль не такой радиоактивный кошмар, каким кажется

Через более чем 30 лет после ядерной катастрофы радиоактивное загрязнение в зоне кажется не таким однозначным.

«Здесь прошло больше половины моей жизни», - сказал Геннадий Лаптев. Широкоплечий украинский ученый грустно улыбается, стоя рядом с пустым резервуаром охлаждения Чернобыльской атомной электростанции.

«Мне было всего 25 лет, когда я начал работать здесь как ликвидатор. Теперь мне почти 60», - добавил он.

В зоне отчуждения побывали тысячи ликвидаторов, которые принимали участие в масштабной и опасной операции расчистки после взрыва на ЧАЭС в 1986 году. Это была худшая ядерная авария в истории, пишет BBC. Резервуар охлаждения станции высох после того, как насосы, которые откачивали в него воду из реки неподалеку, наконец выключили в 2014 году. Таким образом, это произошло через 14 лет после того, как три реактора станции, которые уцелели, были остановлены.

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Анализ пыли для проверки радиоактивного заражения – это лишь небольшая часть исследования загрязнения в зоне отчуждения, которое длится уже несколько десятилетий. Авария на ЧАЭС превратила местность в огромную зараженную лабораторию, где сотни ученых пытаются выяснить, как окружающая среда восстанавливается после ядерной катастрофы. Издание напоминает о том, как в 1986 году на Чернобыльской электростанции произошел взрыв. Лаптев, который работает на украинский Гидрометеорологический институт, начал работать в зоне отчуждения через три месяца после эвакуации населения из Чернобыля и Припяти.

«Обычно мы летали на вертолете из Киева каждый день, чтобы собрать образцы воды и почвы. Тогда было важно понять масштабы заражения, чтобы наметить первые карты зоны отчуждения», - пояснил он.

Сегодня зона лежит между Украиной и Беларусью, занимая площадь около 4 тысяч квадратных километров. Это вдвое больше, чем площадь Лондона. Все население в радиусе 30 километров от ЧАЭС было эвакуировано. А все населенные пункты вокруг зоны – заброшены. Официально всем запретили возвращаться сюда жить. Однако, на самом деле люди тихо начали ехать обратно в родные села через несколько месяцев после катастрофы.

В отличие от 30-километровой зоны, никакие КПП не стоят перед полупокинутыми территориями вокруг нее. В Народичах живет более 2,5 тысяч человек. Село расположено внутри зоны в более широком понимании. Здесь действуют жесткие законы официально загрязненной местности. В частности, зараженную землю нельзя обрабатывать и выращивать на ней продукты.

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Сегодня эту часть Украины нельзя просто поделить на две категории: зараженную и нет. Исследователи обнаружили, что последствия Чернобыльской аварии сложнее, чем казалось. А местность слишком странная и интересная, чтобы просто ввести запрет, как в Народичах. На самом деле, страх перед радиацией на самом деле вредит населению села больше, чем сама радиация.

ЧАЭС расположена менее чем в километре от ее высохшего резервуара для охлаждения. Большой «новый саркофаг» накрывает четвертый реактор с 2016 года. Под ним краны-роботы разбирают радиоактивные обломки, которые лежат там уже 33 года подряд. Профессор Джим Смит из Университета Портсмаута изучает последствия Чернобыльской катастрофы с 1990 года. Во время очередной своей поездки в зону он показал журналистам BBC дозиметр – прибор, который показывает радиационный фон местности. Атомы пыли ядерного топлива, которые попали в окружающую среду в 1986 году, теперь спонтанно распадаются. Они выделяют лучи с высоким уровнем энергии. Поэтому дозиметр обнаруживает их.

Показатели в единицах под названием ммкрозиверты кажутся понятными лишь в определенном контексте относительной «радиоактивности». К примеру, в какой-то момент полета в Киев из Великобритании дозиметр показывает 1,8 микрозивертов в час.

«Сейчас показатель 0,6 микрозивертов. Так что это приблизительно треть от того, что мы получаем во время авиаперелета», - сказал Смитт.

Эти его слова прозвучали особенно удивительно, учитывая то, что он это сказал менее чем в километре от ЧАЭС. Но британский ученый объяснил, что человечество на самом деле живет на радиоактивной планете. И естественная радиация окружает нас постоянно.

«Она поступает от солнечных лучей, от пищи, которую мы едим, от самой Земли», - пояснил Смит.

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Именно поэтому, когда мы поднимаемся на 12 километров в небо на самолете, меньший слой атмосферы планеты защищает нас. И уровень облучения выше.

«Да, зона отчуждения, заражена. Но если мы поместим ее на глобальную карту радиоактивности, она будет только «горячей точкой» с небольшим повышением показателя. Естественная радиация вокруг нас. Она отличается в разных странах и разных местах. Многие районы зоны отчуждения имеют более низкий показатель радиации, чем некоторые места естественной радиоактивности в мире», - добавил британский ученый.

Хоть границы зоны отчуждения не изменились, ее ландшафт теперь не узнать. Там, где людям пришлось уйти, теперь доминирует природа. Дикая жизнь теперь окутывает заброшенные здания, фермы, а в местных деревнях царит постапокалиптический дух. Смит вместе с коллегами проводит дни в Чернобыльской зоне, собирая образцы и размещая камеры и аудиооборудование, которое тихо собирает информацию про диких зверей, которые живут теперь здесь. Ученые пытаются выяснить, как радиация влияет на них.

Журналисты BBC и ученые отправились в Рыжий лес, который был уничтожен радиацией более чем 30 лет назад. Показатели дозиметра здесь в 30-60 раз выше, чем у самой ЧАЭС.

«Нам не стоит быть здесь долго», - сказал Смит. Он вместе с коллегами быстро взяли образцы грунта, сделал несколько снимков и быстро вернулся к машине.

Издание пишет, что с радиоактивным загрязнением после Чернобыльской катастрофы связаны тысячи случаев заболевания раком щитовидной железы, которые были с разным успехом вылечены. Однако, существуют подозрения, что последствия Чернобыля могут вызывать и другие формы рака. Впрочем, научные исследования пока не дали четкого ответа на этот вопрос.

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В 2006 году, оценивая долгосрочные последствия аварии, Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что она повлияла на психическое здоровье многих людей. В частности, эксперты связали возникновение различных проблем и отклонений из-за страха перед радиацией, а также из-за нарушения привычного образа жизни.

Будучи ученым, который много лет изучает заражения зоны отчуждения, Геннадий Лаптев признает, что он не ожидал, что жители села Народичи будут бояться радиации.

«Это большой фактор, который влияет на их жизнь даже через 30 лет после аварии. Меня это очень удивило», - сказал он.

Страх перед облучением вредит физически и психически. Чувство обреченности и безнадежности у жителей зоны тесно связано с их чрезвычайно высоким уровнем алкоголизма и курения. И то, и другое сильно вредит здоровью этих людей.

«То, что здесь произошло, ужасно. Но это до сих пор угнетает жизнь местных людей. Каким-то образом, хоть это будет и очень трудно, мы должны двигаться в направлении ситуации, где люди смогут вернуться к жизни без страха перед радиацией», - сказал Лаптев.