Евровидение-2019: что известно о представительнице Украины MARUV

Анна Корсун активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом "Евровидения".

MARUV - это псевдоним украинской певицы Анны Корсун.

Анна Корсун начала вокальную карьеру еще в 2013 году. Тогда девушка училась в Харьковском политехническом институте, где получала образование радиофизика.

Анна принимала участие во всех возможных талант-шоу, и известна по выступлениям в шоу "Голос страны" и "Х-Фактор".

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Артистка известна еще по творчеству в составе группы The Pringlez, которая завоевала 3-е место в российском музыкальном конкурсе "Новая волна-2015". В течение четырёх лет кавер-группа «The Pringlez» развивалась, постепенно накапливая собственный материал.

В начале 2017 года Анна Корсун приняла решение о переезде коллектива в Киев, смене названия, репертуара и музыкального направления. С 2018 года выступает сольно под псевдонимом.

С будущим мужем – Александром Корсуном - исполнительница познакомилась в Харькове, когда работала в караоке-клубе. Сегодня Александр является PR-менеджером проекта MARUV.

Стоит отметить, что Анна Корсун активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом "Евровидения". В частности, 6 апреля она выступит в "Известия Hall" (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.

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Во время финала Нацотбора певица MARUV оконфузилась, заявив, что «нельзя судить 4 миллиарда россиян по одному президенту».

«Не все плохие, нельзя судить всех по одному человеку – по президенту. Не может быть 4 миллиона, или 4 миллиарда, по-моему (проживает в России – ред.), жителей России, которые все откровенно плохие и хотят воевать», - заявила певица.

Главным хитом MARUV остается совместный трек с диджеем Boosin – Drunk Groove. За 11 месяцев клип набрал свыше 88 миллионов просмотров.