"Нельзя судить 4 миллиарда россиян по президенту": MARUV оконфузилась в финале нацотбора

На вопрос ведущего Сергея Притулы о том, как ее патриотизм сосуществует с гастролями в России, певица ответила, что конкурс Евровидение появился после Второй мировой войны якобы для того, чтобы объединить страны.

Певица MARUV, которая представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, оконфузилась во время финала нацотбора.

На вопрос ведущего Сергея Притулы о том, как ее патриотизм сосуществует с гастролями в России, певица ответила, что конкурс Евровидение появился после Второй мировой войны якобы для того, чтобы объединить страны.

В свою очередь Притула спросил, кого именно MARUV удалось объединить своей песней.

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«У меня много зрителей из Украины, из России, из Турции. Все они приезжают на разные концерты. У них есть свои чаты, они общаются, есть свои фаны – «марувианцы», которые между собой общаются. И не важно с какой ты страны… Многие люди, живущие в России, отлично относятся к тем, кто живет в Украине. Они слушают украинскую музыку, восхищаются ней. Не все плохие, нельзя судить всех по одному человеку – по президенту. Не может быть 4 миллиона, или 4 миллиарда, по-моему (проживает в России – ред.), жителей России, которые все откровенно плохие и хотят воевать», - заявила певица.

«Вы знаете, 4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта», - саркастически ответил ведущий.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

MARUV обошла украинский женский джаз-бэнд Freedom jazz, группу YUKO, работающую в жанре фольктроники, Brunettes Shoot Blonde со своим "мультиинструментальным" роялем, популярную группу KAZKA, покорившую жителей многих стран своим хитом "Плакала", а также близняшек из дуэта ANNA MARIA, попавших в скандал из-за непризнания российской агрессии.

От жюри баллы распределились следующим образом: 1 балл - ANNA MARIA, 2 балла - Brunettes Shoot Blondes, 3 балла - группа KAZKA, 4 балла - YUKO, 5 баллов - MARUV, высокие 6 баллов - Freedom jazz.

Телезрители проголосовали несколько иначе: 1 балл - YUKO, 2 балла - ANNA MARIA, 3 балла - Brunettes Shoot Blondes, 4 балла - Freedom jazz, 5 баллов - KAZKA, 6 баллов - MARUV.

Всего в телеголосовании приняли участие 167 500 зрителей.