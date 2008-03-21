Не привязать ли гривню к валютной корзине?

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК считает, что на сегодняшний день нецелесообразно переходить к привязке гривни к валютной корзине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналиста на брифинге.

«Я бы не шел на такую привязку, поскольку 70% внешних контрактов в Украине заключены в долларах. Привязка к евро в таком случае привела бы к резкому сокращению нашего экспорта в еврозону и к увеличению импорта оттуда, которого на сегодняшний день и так достаточно много», - отметил А.ШЛАПАК, подчеркнув, что этот вопрос сегодня не актуален.

Первый заместитель главы Секретариата Президента считает, что рассматривать вопросы более гибкой валютной политики следует в условиях стабильных цен.