Эксперты согласовали текст соглашения Тимошенко с нефтетрейдерами

Экспертно-аналитическая группа по вопросам функционирования рынка нефти, нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности на сегодняшнем заседании согласовала текст меморандума, который Кабинет Министров Украины намерен подписать с нефтетрейдерами.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Минтопэнерго Фент ДИ.

По его словам, участники группы решили в течение двух рабочих дней внести некоторые незначительные изменения в текст меморандума и подать его в Кабмин.

В частности, группа решила дополнить текст меморандума пунктом, в котором зафиксировать, что правительство будет способствовать нефтепереработчикам в возмещении НДС.

Кроме того, участники группы договорились внести некоторые изменений в состав самой группы.

Вместе с тем, Ф.ДИ отметил, что во время заседания группы министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН дал протокольное поручение Антимонопольному комитету Украины проверить обоснованность повышения цен на нефтепродукты со стороны отдельных нефтетрейдеров в ряде регионов.

Представители группы и Минтопэнерго решили продолжить диалог. Следующее заседание экспертно-аналитической группы состоится в апреле.

Как сообщал УНИАН, 19 марта министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН сообщил, что правительство намерено подписать с нефтетрейдерами меморандум о формировании цены на нефтепродукты на внутреннем рынке.

По его словам, меморандум будет предусматривать формулу, по которой будут формироваться цены на нефтепродукты. «Меморандум будет предусматривать те цены, которые рассчитают эксперты. Но эксперты будут ориентироваться на рыночную цену», - пояснил он.

Справка УНИАН. В августе 2006 года Кабинет Министров подписал меморандум о партнерстве с предприятиями и компаниями, работающими на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов. Целью меморандума было обеспечить стабильность, прогнозируемость и конкурентность отечественного рынка нефтепродуктов.

15 февраля 2007 года экспертно-аналитическая группа по вопросам функционирования рынка нефти, нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности утвердила методику расчета экономически обоснованных розничных цен на нефтепродукты.

Определение экономически обоснованных цен на автомобильные бензины и дизельное топливо группа проводит по состоянию на 1-е число каждого месяца, а в случае резкого (более чем на 10%) изменения мировой цены на нефть - еженедельно по уровню цен, которые сложились на конец недели. При отклонении прогнозных цен от «ценового коридора» в пределах 3%, цены в рознице не будут нуждаться в коррекции со стороны трейдеров.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в ситуации с ростом цен на бензин должны разобраться Антимонопольный комитет и Генеральная прокуратура.