На фото Леси Никитюк заметили интересную деталь

Никитюк заинтриговала кольцом на пальце и букетом роз.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассталась со своим парнем, заинтриговала сеть новыми фото.

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На опубликованных в Instagram снимках она позирует в вечернем платье с кольцом на безымянном пальце и букетом роз.

Ранее Леся Никитюк на своей странице в Instagram сделала неожиданное заявление. Скандальная участница "Танцев со звездами" сообщила о переменах в личной жизни. По словам Леси, она рассталась с возлюбленным, которого во время общения с прессой называла "соседом".