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На фото Леси Никитюк заметили интересную деталь

12:38, 20 февраля 2019
Общество
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Никитюк удивила новым фото / фото instagram.com/lesia_nikituk

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На опубликованных в Instagram снимках она позирует в вечернем платье с кольцом на безымянном пальце и букетом роз.

Ранее Леся Никитюк на своей странице в Instagram сделала неожиданное заявление. Скандальная участница "Танцев со звездами" сообщила о переменах в личной жизни. По словам Леси, она рассталась с возлюбленным, которого во время общения с прессой называла "соседом". 

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Теги: #фото#ведущая