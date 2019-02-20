На фото Леси Никитюк заметили интересную деталь
12:38, 20 февраля 2019Общество
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Никитюк заинтриговала кольцом на пальце и букетом роз.
Никитюк удивила новым фото / фото instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассталась со своим парнем, заинтриговала сеть новыми фото.
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На опубликованных в Instagram снимках она позирует в вечернем платье с кольцом на безымянном пальце и букетом роз.
Ранее Леся Никитюк на своей странице в Instagram сделала неожиданное заявление. Скандальная участница "Танцев со звездами" сообщила о переменах в личной жизни. По словам Леси, она рассталась с возлюбленным, которого во время общения с прессой называла "соседом".
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