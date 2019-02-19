В переходе под Майданом Незалежности может появиться музей

Столичная горгосадминистрация проведет конкурс на лучший проект по обновлению подземного перехода.

Власти Киева планируют реконструировать подземный переход под Майданом Незалежности и не исключает создание там музейного пространства.

Об этом исполняющий обязанности директора Департамента благоустройства КГГА Тарас Панчий сообщил изданию «Вечерний Киев».

«В переходе под главной площадью страны должен быть цивилизованный вид. Здесь сделали ремонт, убрали часть киосков, но сюда снова заехала стихийная торговля. К тому же реконструкции знаменитой «трубы» пока не произошло, только текущий ремонт. Сейчас балансодержатель - районное дорожно-эксплуатационного управление - собирает предпроектные предложения для дальнейшего обновления перехода. Департамент экономики и инвестиций проводить конкурс на лучший проект», - отметил он.

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По словам Панчия, власти города намерены полностью обновить подземное пространство.

"Пока есть следующие идеи: сделать там музей, оформить и разместить фотографии древнего, старого и современного Киева по формуле:« что было на отдельных участках города в разные времена и что есть сейчас». Вторая идея - сделать пространство под Майданом в стиле хай-тек, оставив там минимум нужных заведений - маленьких кафе, обменных и информационно-туристических пунктов, магазинов с сувенирами", - сообщил он.

Как отмечает издание, в настоящее время весь переход под Майданом Незалежности снова заставлен лотками несанкционированной торговли, цветами, здесь ночует и прячется от непогоды много бездомных.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года в переходе на Майдане Незалежности в столице начали демонтировать МАФы и закрывать встроенные магазинчики.

В КГГА объяснили, что это связано с завершением действия соответствующих разрешительных документов.