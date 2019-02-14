Депутаты встретились в Харькове с интеллектуальной элитой страны - Грановский

В Харькове состоялось выездное заседание Комитета по вопросам науки и образования. Народный депутат Украины Александр Грановский сообщил, что на встрече обсуждались изменения в закон Об образовании и другие вопросы. Также депутаты посетили харьковский «ясли-сад» и центр инклюзивного образования.

О выездном заседании Комитета Александр Грановский сообщил в Facebook. Он отметил, что встреча состоялась благодаря усилиям и под руководством нардепа Александра Спиваковского, а также при активном участии Тараса Креминя, Алексея Скрипника и Ивана Кириленко. «Не так давно я обещал преподавательским коллективам Харькова приложить максимальные усилия и, в конечном итоге, провести заседание Комитета по вопросам науки и образования именно здесь, именно в Харькове. Моя роль и функция ограничиваются исключительно помощью в организации процесса. Я убежден, что каждый должен заниматься своим делом: с интеллектуальной элитой страны на профильные темы должны беседовать профильные специалисты, то есть, другими словами, члены Комитета - эксперты в области науки и образования», - отметил Грановский.

Члены Комитета рассмотрели несколько важных вопросов для образовательной отрасли. Они приняли решения о внесении изменений в закон «О высшем образовании» в части системы управления высшими учебными заведениями; обратиться к Комитету по вопросам социальной политики в части необходимости скорейшего создания национального электронного информационного ресурса занятости; обратиться к Кабинету министров и рекомендовать в самые сжатые сроки сделать все возможное для утверждения и соответствующего назначения председателя и заместителей Агентства по обеспечению качества высшего образования.

По завершению заседания, депутаты посетили коммунальный «ясли-сад» №108, а также Харьковский инклюзивно-ресурсный центр. «Гости были приятно удивлены уровнем профессиональной подготовки персонала и техническим оснащением. Уверен, к сожалению, не все учреждения такого профиля в стране выглядят именно так, так что Харькову есть чем гордиться», - пишет народный депутат.

Также Александр Грановский анонсировал заседание в Харькове еще одного Комитета в скором будущем. Ключевая задача таких мероприятий, по словам депутата, «ответить на все большее количество вопросов, интересующих как харьковчан, так и жителей других городов».

К слову, заседание образовательного комитета для Харькова не первый подобный опыт. Ранее Грановский сообщал о встрече депутатов медицинского комитета. На ней было принято 6 важных решений.